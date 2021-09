Milano Fashion Week al via! E (quasi) tutta dal vivo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Prima, attesissima giornata della Milano Fashion Week che torna – Finalmenteee!, si risalutano tutti così, con la e che sembra non terminare mai, i colleghi buyer, giornalisti, vip habitué della settimana della moda meneghina, dopo mesi di lontananza forzata – nella dimensione che gli è più consona: quella live, dal vivo, reale, fisica, dopo la scorpacciata (leggi indigestione) di sfilate digitali, tutte diverse ma tutte in fondo così uguali, tutte un po’ noiose diciamocelo, con le quali il sistema moda ha provato a sopperire all’impossibilità, inutile aggiungere causa Coronavirus, di produrre eventi reali nei quali mostrare alla stampa e ai compratori le nuove collezioni.

Sono finalmente accesi i motori della Fashion Week: riprendono le sfilate dal vivo per la presentazione delle collezioni primavera - estate 2022. Dopo anteprime, party e inaugurazioni, la kermesse gestita dalla Camera Nazionale ... direttore creativo del womenswear della maison italiana, ma è anche la prima presentata dal vivo in calendario alla Fashion Week.