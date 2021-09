Metz-Psg stasera in tv: data, orario e streaming Ligue 1 2021/2022 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 21:00 di martedì 22 settembre il Psg senza Messi farà visita al Metz per questo turno infrasettimanale valido per la settima giornata di Ligue 1 2021/2022. Si gioca allo Stade Municipal Saint-Symphorien e gli uomini di Pochettino cercano i tre punti per incrementare il bottino in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva in Italia su Sky Sport Football e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà la cronaca del match al triplice fischio dell’arbitro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 21:00 di martedì 22 settembre il Psg senza Messi farà visita alper questo turno infrasettimanale valido per la settima giornata di. Si gioca allo Stade Municipal Saint-Symphorien e gli uomini di Pochettino cercano i tre punti per incrementare il bottino in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva in Italia su Sky Sport Football e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà la cronaca del match al triplice fischio dell’arbitro. SportFace.

