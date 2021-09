LIVE Musetti-Djere, ATP Nur-Sultan in DIRETTA: ostacolo serbo sulla via verso i quarti (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Musetti al primo turno Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Laslo Djere, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Nur-Sultan. Il toscano punta a conquistare i quarti di finale sul cemento kazako. Musetti ha superato all’esordio in tre set l’australiano Marc Polmans, numero 165 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un buon match ed una prova di carattere quella del toscano, che arrivava da un periodo complicato e con tante sconfitte e poche vittorie. Vittoria in tre set anche per Djere, che ha sconfitto il colombiano Galan con il punteggio di 6-4 3-6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dial primo turno Buongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Laslo, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Nur-. Il toscano punta a conquistare idi finale sul cemento kazako.ha superato all’esordio in tre set l’australiano Marc Polmans, numero 165 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un buon match ed una prova di carattere quella del toscano, che arrivava da un periodo complicato e con tante sconfitte e poche vittorie. Vittoria in tre set anche per, che ha sconfitto il colombiano Galan con il punteggio di 6-4 3-6 ...

