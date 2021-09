L’infortunio di Belotti preoccupa il Torino | “non riesce a correre”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsi prepara per il match della quinta giornata del campionato di Serie A contro la Lazio, la squadra è reduce da due vittorie consecutive e l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati utili. Juric si è confermato un ottimo allenatore, la squadra granata può essere considerata come una possibile outsider. Il club granata èto per le condizioni di Andrea, l’attaccante è fermo per infortunio e il problema sembra più grave del previsto. Il Gallo si è fermato per un guaio muscolare ed il rientro non è vicino, come conferma l’allenatore Juric in conferenza stampa: “non: non ci sono previsioni di rientro. Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora nona corricchiare. Quando è ...