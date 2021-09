La vera chance di Salvini è Draghi. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Adesso, dopo la defezione di una quarantina dei suoi sul voto di fiducia al Green Pass, se non vuole fare la fine dell’asino di Buridano, Matteo Salvini ha di fronte a sé una scelta obbligata: rivendicare su tutti i fronti, politico ed identitario, l’adesione al governo di Mario Draghi, farne sua l’agenda e lo spirito, smettere i panni troppo stretti di una destra di maggioranza per cucirsi addosso quelli più ambiziosi di una destra di governo. Quando il leader leghista ha deciso di entrare nella larga maggioranza a sostegno di SuperMario ha fatto una scelta importante sotto il profilo dell’affidabilità e della strutturazione di una leadership capace – se e quando sarà – di prendere in mano le redini del Paese. Inoltre accostandosi a Silvio Berlusconi, Salvini ne ha mutuato in parte la credibilità in ambito europeo pur se rimangono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Adesso, dopo la defezione di una quarantina dei suoi sul voto di fiducia al Green Pass, se non vuole fare la fine dell’asino di Buridano, Matteoha di fronte a sé una scelta obbligata: rivendicare su tutti i fronti, politico ed identitario, l’adesione al governo di Mario, farne sua l’agenda e lo spirito, smettere i panni troppo stretti di una destra di maggioranza per cucirsi addosso quelli più ambiziosi di una destra di governo. Quando il leader leghista ha deciso di entrare nella larga maggioranza a sostegno di SuperMario ha fatto una scelta importante sotto il profilo dell’affidabilità e della strutturazione di una leadership capace – se e quando sarà – di prendere in mano le redini del Paese. Inoltre accostandosi a Silvio Berlusconi,ne ha mutuato in parte la credibilità in ambito europeo pur se rimangono ...

