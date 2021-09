Docenti e Ata contro il green pass? Pinneri USR Lazio | “Non mi risultano casi di sospensione fino ad oggi”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)e personale ATA contrari ale pronti a rimetterci lo stipendio "pare siano un fenomeno inesistente nel. Non abbiamo ancora raccolto dati ufficiali, anche perché non c'è stata richiesta alcun tipo di reportistica, ma da un primo check fatto di mia iniziativa con i presidi di alcune scuole, non ho trovato neanche un caso di". L'articolo .

... ma anche la carenza di organico del personaleche non avrebbe consentito lo svolgimento delle ... L'altro fattore di criticità è l'organizzazione oraria deiche sono presenti su più scuole, ...Le lezioni non dovranno essere sospese enon potranno "rivendicare" il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio). Per ciò che riguarda invece il personale che non ...Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR per le assunzioni in ruolo nella scuola di oltre 112mila docenti a partire dall'.a.s. 2021/22 ...Scattate le prime sospensioni a carico del personale scolastico senza carta verde Altri 104 addetti non in regola hanno sanato la posizione all’ultimo momento ...