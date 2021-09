Blood Bowl 3 è l' ennesimo rinvio L' Early Access non ha più una data

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide Studios hanno annunciato attraverso una dichiarazione su Twitter di aver deciso di posticipare il lancio dell'o anticipato su PC di3. L'o anticipato era stato fissato originariamente a settembre, ma è arrivata purtroppo la notizia del. Il feedback che è stato ricevuto dal team di sviluppo sulla sessione della closed beta di luglio lo ha aiutato a identificare i miglioramenti chiave che potevano essere apportati, ma lo studio ammette che la finestra dell'o anticipato programmata per settembre è stata "un po' troppo ottimista". "La nostra preoccupazione principale è la qualità dell'esperienza di gioco che forniremo quando il gioco uscirà e vogliamo prenderci abbastanza tempo per raggiungere questi obiettivi ...

Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide Studios hanno annunciato attraverso una dichiarazione su Twitter di aver deciso di posticipare il lancio dell'accesso anticipato su PC di Blood Bowl 3. L'accesso anticipato era stato fissato originariamente a settembre, ma è arrivata purtroppo la notizia del rinvio. Il feedback che è stato ricevuto dal team di sviluppo sulla sessione della closed beta di luglio lo ha aiutato a identificare i miglioramenti chiave che potevano essere apportati, ma lo studio ammette che la finestra dell'accesso anticipato programmata per settembre è stata "un po' troppo ottimista". "La nostra preoccupazione principale è la qualità dell'esperienza di gioco che forniremo quando il gioco uscirà e vogliamo prenderci abbastanza tempo per raggiungere questi obiettivi".