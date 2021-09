Banche | Enria | ‘Npl in calo anche in prossimi due anni’**

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. -(Adnkronos) – “Le bsembrano non credere alla possibilità di un sostanziale deterioramento della qualità degli attivi a seguito della pandemia: sulla base delle proiezioni presentate all’inizio dell’anno, il rapporto NPL continuerà a diminuire neidue anni e le svalutazioni torneranno a pre -livelli pandemici entro il 2023”. Lo sottolinea Andrea, presidente del consiglio di sorveglianza BCE, nel suo intervento alla 26a Conferenza annuale dei CEO di Financials osservando che “se non fossimo a metà di una delicata ripresa e uscendo da una crisi la cui eredità sul fronte degli NPL non è ancora chiara, sarei tentato di dire che questi non rappresentano più un peso generalizzato sulla redditività del nostro settore bancario”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo osserva Andrea, presidente della Supervisione Bancaria della Bce, in un discorso alla ... Anche 'il lavoro a distanza può esporre i dipendenti dellea infezioni da malware che potrebbero ......disaggregare e riaggregare la catena del valore dei servizi finanziari - ha aggiunto, e cio' "... Le- ha aggiunto - sostengono che questo trattamento e' asimmetrico e le pone in uno ...Si profila un'altra seduta in recupero dopo gli scivoloni di lunedì per Evergrande, che continua a innervosire l'Asia. Positivi i future di Wall Street in vista dell'esito della riunione della Banca c ...Le decisioni della Federal Reserve (mercoledì) sono le più attese, ma sono in programma le riunioni di politica monetaria anche di Giappone, ...