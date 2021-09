Allegri: «Siamo stati fortunati a non subire il 3-1, ci avrebbe disintegrati» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la vittoria contro lo Spezia il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Juventus TV: “Sono contento per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Abbiamo fatto buone cose, poi al primo tiro abbiamo preso gol e in questo periodo è complicato reagire. Dobbiamo migliorare molto pur avendo creato molto questa sera, ma Siamo rimasti lucidi. Chi è entrato ha fatto bene e questo deve essere lo spirito di questo gruppo, poi ovviamente bisogna gestire meglio la palla e allontanare un po’ di tensione e pressione. Dopo queste prime quattro partite in cui hai subito delle rimonte dopo delle buone gare, anche stasera dopo il nostro vantaggio sono arrivati due gol loro e Siamo stati fortunati a non subire il 3-1 che ci avrebbe disintegrato. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la vittoria contro lo Spezia il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato ai microfoni di Juventus TV: “Sono contento per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Abbiamo fatto buone cose, poi al primo tiro abbiamo preso gol e in questo periodo è complicato reagire. Dobbiamo migliorare molto pur avendo creato molto questa sera, marimasti lucidi. Chi è entrato ha fatto bene e questo deve essere lo spirito di questo gruppo, poi ovviamente bisogna gestire meglio la palla e allontanare un po’ di tensione e pressione. Dopo queste prime quattro partite in cui hai subito delle rimonte dopo delle buone gare, anche stasera dopo il nostro vantaggio sono arrivati due gol loro ea nonil 3-1 che cidisintegrato. ...

