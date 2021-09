Allegri a JTV | “Mi tengo stretto il risultato”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A margine della prima vittoria in campionato, Maxai microfoni di JTV. Le parole diriportate da TuttoNapoli: Sono contento per come i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Allegri a JTV: «Loro spingevano molto, ma dovevamo portarla a casa» - gilnar76 : Allegri a JTV: «Loro spingevano molto, ma dovevamo portarla a casa» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Allegri a JTV: «Loro spingevano molto, ma dovevamo portarla a casa» #JuventusMilan - gilnar76 : Allegri a JTV: «Bisogna mettere da parte velocemente le cose personali!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Allegri a JTV: «Bisogna mettere da parte velocemente le cose personali!» - -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri JTV

Juventus News 24

- Il commento di Juventus - Milan 1 - 1 ada parte di Massimiliano: 'Stasera abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico nel primo tempo. Nella ripresa dovevamo ...Massimilianoè pronto a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Juventus - Milan, match valido per ... diretta tv e streaming su, il canale ufficiale del club, Sportface.it vi terrà ...La Juventus trova la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, tre punti arrivati non senza soffrire come ha sottolineato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ai microfoni di JTV: “Sono con ...Dopo la vittoria sofferta sul campo dello Spezia il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV: “Sono contento per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Abbiamo ...