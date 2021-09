ALBA PARIETTI: I TAPPI QUANDO CANTO SU RAI1? INFILATELI IN TUTTI I BUCHI, SOPRATTUTTO UNO (Di mercoledì 22 settembre 2021) ALBA PARIETTI oggi sarà ospite alla Vita in Diretta e nell’attesa rimette al suo posto alcuni follower, scatenati in senso negativo per la partecipazione a Tale e Quale Show. Nella prima puntata del varietà di Conti la showgirl ha interpretato Loredana Bertè, posizionandosi in fondo alla classifica con 27 punti. In testa i Gemelli di Guidonia con 67 punti. “Prepariamo i TAPPI“, asserisce un commentatore all’annuncio che la PARIETTI venerdì sera si calerà nei panni di Damiano dei Maneskin. E non è l’unico commento di questo tipo che si legge. ALBA risponde a stretto giro: “Si, INFILATELI in TUTTI i BUCHI che trovi, uno SOPRATTUTTO“. Il clima si fa incandescente tra chi la difende e chi ironizza sulle stecche. “Qualcosa mi dice, dopo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 settembre 2021)oggi sarà ospite alla Vita in Diretta e nell’attesa rimette al suo posto alcuni follower, scatenati in senso negativo per la partecipazione a Tale e Quale Show. Nella prima puntata del varietà di Conti la showgirl ha interpretato Loredana Bertè, posizionandosi in fondo alla classifica con 27 punti. In testa i Gemelli di Guidonia con 67 punti. “Prepariamo i“, asserisce un commentatore all’annuncio che lavenerdì sera si calerà nei panni di Damiano dei Maneskin. E non è l’unico commento di questo tipo che si legge.risponde a stretto giro: “Si,inche trovi, uno“. Il clima si fa incandescente tra chi la difende e chi ironizza sulle stecche. “Qualcosa mi dice, dopo ...

