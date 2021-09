Stati Uniti | via libera a viaggiatori vaccinati da Ue e Gran Bretagna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) Gliriaprono: a partire dagli inizi di novembre iinternazionali completamentepotranno entrare nel Paese. Lo afferma la Casa Bianca confermando le indiscrezioni circolate. Il Centers for Disease and Prevention determinerà cosa si intende per pienamente. Iinternazionali – Europa,, Cina, Iran e Brasile – che entreranno neglidovranno presentare la prova del vaccino prima dell’imbarco, insieme all’esito negativo di un test per il Covid condotto nei tre giorni precedenti al viaggio, afferma il coordinatore della risposta al Covid della Casa Bianca, Jeff Zients. Nell’annunciare l’allentamento delle restrizioni, l’amministrazione Biden ...