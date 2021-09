Segna, poi impazzisce: ennesimo gesto discutibile di Balotelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mario Balotelli cambia campionato ma non cambia la testa. Ennesima discussione creata dall’attaccante italiano, ex Monza, che dopo esser subentrato al 67? nel match di Super Lig turca contro il Besiktas Segna e litiga con l’allenatore avversario. Il calciatore dell’Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella, ha Segnato con un destro micidiale dai 25 metri e nulla da fare per Destanoglu. Per “festeggiare” si sarebbe rivolto verso Sergen Yalç?n con una esultanza polemica rivolta verso la panchina avversaria. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Dzeko sul cambio: “Chiederò al mister se ha bevuto qualcosa” SuperMario ha portato entrambi gli indici alla testa, rispondendo alla critica (“non ha cervello”) che gli aveva rivolto l’allenatore in passato. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mariocambia campionato ma non cambia la testa. Ennesima discussione creata dall’attaccante italiano, ex Monza, che dopo esser subentrato al 67? nel match di Super Lig turca contro il Besiktase litiga con l’allenatore avversario. Il calciatore dell’Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella, hato con un destro micidiale dai 25 metri e nulla da fare per Destanoglu. Per “festeggiare” si sarebbe rivolto verso Sergen Yalç?n con una esultanza polemica rivolta verso la panchina avversaria. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Dzeko sul cambio: “Chiederò al mister se ha bevuto qualcosa” SuperMario ha portato entrambi gli indici alla testa, rispondendo alla critica (“non ha cervello”) che gli aveva rivolto l’allenatore in passato. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Claudiaxstitch : RT @suningtiodio: Arbitraggio degno di calciopoli. Tifosi viola ci cantano 'siete come la Juve' confermando di essere la peggiore tifoseri… - bblegum_btch : Il titolare della fipav: se mangi qualcosa in aeroporto segna tutto che poi c’è il rimborso spese Io: no dai tranqu… - AzzeccaGarbugl4 : @matteosalvinimi A quando la funisione PD m5s FI e vecchia lega nord? Almeno con questa fusione finisce la menzogn… - leonardo_floris : Piccola perla: - Cagliari-Inter dell'anno scorso, segna Sottil, poi noi la ribaltiamo e vinciamo 3-1 - Fiorentina-… - AlejandroCN69 : Una grande prova di forza in un campo difficile dove nn sarà facile fare risultato ?? Commisso ?? sciacquati la bocca… -