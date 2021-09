Nuova funzione per segnalare un contatto WhatsApp e messaggi in beta (Di martedì 21 settembre 2021) Per vivere un’esperienza sicura nell’app di messaggistica più utilizzata esiste già una modalità per segnalare un contatto WhatsApp. Quest’ultima, tuttavia, sta per essere modificata dagli sviluppatori che la stanno pure testando in beta. Cerchiamo dunque di capire cosa è possibile fare oggi e cosa cambierà probabilmente nel giro di poco tempo. Al momento, quando si vuole segnale un contatto WhatsApp, è possibile procedere dalla chat condivisa con l’interlocutore e dunque dai suoi messaggi. In pratica, mettendo in evidenza una nota ricevuta e andando in alto a destra della schermata dove sono presenti i tre puntini orizzontali, sarà possibile appunto inviare il proprio alert all’app di messaggistica, chiedendo una valutazione di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Per vivere un’esperienza sicura nell’app distica più utilizzata esiste già una modalità perun. Quest’ultima, tuttavia, sta per essere modificata dagli sviluppatori che la stanno pure testando in. Cerchiamo dunque di capire cosa è possibile fare oggi e cosa cambierà probabilmente nel giro di poco tempo. Al momento, quando si vuole segnale un, è possibile procedere dalla chat condivisa con l’interlocutore e dunque dai suoi. In pratica, mettendo in evidenza una nota ricevuta e andando in alto a destra della schermata dove sono presenti i tre puntini orizzontali, sarà possibile appunto inviare il proprio alert all’app distica, chiedendo una valutazione di ...

Advertising

bitcityit : Instagram lancia la funzione -quot;Cerca sulla mappa-quot;: Dalla tab di navigazione, questa nuova funzione mostra… - baesiltonpitch_ : scoperto che posso mettere ios15 sull'ipad e avere qualla nuova funzione fighissima delle parole - iamantartide : la nuova funzione di #iOS15 che permette di copiare e incollare testi dalle foto scattate mi serviva quando andavo all’università madonn ?? - Affaritaliani : Instagram lancia la funzione 'Cerca sulla mappa': cos'è e come funziona - GazzChianti : LETTERE AL GAZZETTINO - “La prima notte con la nuova ciminiera della Deta in funzione”. 'In condizioni di inversion… -