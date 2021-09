Mezzo quintale di hascisc nel van. Due arresti a Vimercate

(Di martedì 21 settembre 2021) La Polizia ha arrestato adue cittadini italiani per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato 450 kg di hashish . Gli agenti hanno scoperto che in un box di uno stabile del comune ...

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo quintale

Il Giorno

La Polizia ha arrestato a Vimercate due cittadini italiani per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato 450 kg di hashish . Gli agenti hanno scoperto che in un box di uno stabile del comune ......di molluschi bivalve della specie "tellina" (Donax trunculus) perdi un rastrello. Dalle verifiche eseguite a carico del pescatore, si è accertato che egli aveva catturato circa undi ...La Polizia ha arrestato a Vimercate due cittadini italiani per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato 450 kg di hashish. Gli agenti hanno scoperto che in un box di uno stabile del comune brianzol ...CAGLIARI, 20 SET - Quasi un quintale di sabbia e piccoli ciottoli nascosti tra i bagagli di turisti in partenza dalla Sardegna sono stati sequestrati lo scorso fine settimana dagli addetti alla securi ...