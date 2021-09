Marte: troppo piccolo per avere tanta acqua (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo una nuova ricerca della Washington University di St. Louis, Marte sarebbe troppo piccolo per trattenere grandi quantità di acqua e sostanze volatili fondamentali per la vita. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo una nuova ricerca della Washington University di St. Louis,sarebbeper trattenere grandi quantità die sostanze volatili fondamentali per la vita.

Advertising

oceanerazzurro : RT @Etya73: Marte, troppo piccolo per gli oceani - DistrettoP : RT @ASI_spazio: #Marte potrebbe essere troppo piccolo per trattenere grandi quantità di acqua: i risultati di un nuovo studio pubblicato su… - infoitscienza : Marte, troppo piccolo per gli oceani - Agricolturabio1 : RT @Etya73: Marte, troppo piccolo per gli oceani - Basarab_ : RT @ASI_spazio: #Marte potrebbe essere troppo piccolo per trattenere grandi quantità di acqua: i risultati di un nuovo studio pubblicato su… -