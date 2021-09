"L'ho anche dimostrato". Massimo Giletti un fiume in piena: Fabio Fazio? Demolito così (Di martedì 21 settembre 2021) Massimo Giletti lascia la domenica sera. Non è l'Arena, il programma di La7 che tornerà a condurre, si sposta infatti al mercoledì. Una scelta presa dallo stesso conduttore e non forzata dunque. "E' una sfida che mi stimola molto e ho scelto io di cambiare giorno. Voglio vivere una nuova avventura", sono state le parole rilasciate al settimanale DiPiù Tv. Molte malelingue infatti attribuivano la scelta di spostare il programma al mercoledì sera per sfuggire da Che tempo che fa, la trasmissione in onda tutte le domeniche con Fabio Fazio. Niente di più sbagliato: "No. Quando sono arrivato a La7 sono stato io a chiedere di andare in onda la domenica. E ho anche dimostrato di poterlo battere sul piano degli ascolti". Insomma, Giletti ora punta ad altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)lascia la domenica sera. Non è l'Arena, il programma di La7 che tornerà a condurre, si sposta infatti al mercoledì. Una scelta presa dallo stesso conduttore e non forzata dunque. "E' una sfida che mi stimola molto e ho scelto io di cambiare giorno. Voglio vivere una nuova avventura", sono state le parole rilasciate al settimanale DiPiù Tv. Molte malelingue infatti attribuivano la scelta di spostare il programma al mercoledì sera per sfuggire da Che tempo che fa, la trasmissione in onda tutte le domeniche con. Niente di più sbagliato: "No. Quando sono arrivato a La7 sono stato io a chiedere di andare in onda la domenica. E hodi poterlo battere sul piano degli ascolti". Insomma,ora punta ad altri ...

