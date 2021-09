La droga dello stupro arriva in monopattino ai clienti della Roma “bene” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett – E’ una grande stagione per la “droga dello stupro” a Roma, tanto richiesta che si arriva a spacciarla, comodamente, in monopattino. Roma, la droga dello stupro dai grossisti cinesi Non solo: sui mezzi di locomozione più odiati d’Italia arriva anche la Shaboo, la Yaba e la “classica” cocaina nonché la Ghb, la droga dello stupro. La grossista era una cittadina cinese residente in Toscana. Da lì la droga arrivava a Roma, tramite corrieri cinesi, e poi a casa degli spacciatori in monopattino, rigorosamente vestiti eleganti per non destare sospetti. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021), 21 sett – E’ una grande stagione per la “” a, tanto richiesta che sia spacciarla, comodamente, in, ladai grossisti cinesi Non solo: sui mezzi di locomozione più odiati d’Italiaanche la Shaboo, la Yaba e la “classica” cocaina nonché la Ghb, la. La grossista era una cittadina cinese residente in Toscana. Da lì lava a, tramite corrieri cinesi, e poi a casa degli spacciatori in, rigorosamente vestiti eleganti per non destare sospetti. I ...

