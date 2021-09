Hummels su Haaland: «Quando è arrivato dal Salisburgo non era bravo» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha svelato un aneddoto sul talento Erling Haaland: le sue dichiarazioni Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha svelato un aneddoto sul talento Erling Haaland. Le sue dichiarazioni. «Ha tanti punti di forza, ora sta lavorando su quelli deboli. Quando è arrivato a Dortmund dal Salisburgo, non era bravo nel gioco aereo. Guardate ora… È una macchina da gol. Ne segnerà dieci di testa in questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mats, difensore del Borussia Dortmund, ha svelato un aneddoto sul talento Erling: le sue dichiarazioni Mats, difensore del Borussia Dortmund, ha svelato un aneddoto sul talento Erling. Le sue dichiarazioni. «Ha tanti punti di forza, ora sta lavorando su quelli deboli.a Dortmund dal, non eranel gioco aereo. Guardate ora… È una macchina da gol. Ne segnerà dieci di testa in questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Hummels su Haaland: 'Quando è arrivato a Dortmund dal Salisburgo, non era bravo nel gioco aereo. Ora invece è una m… - DortmundItalia : Lancio lungo di Hummels per Haaland che si fa passare il pallone davanti e poi tira fuori dal cilindro un lob, in e… - DortmundItalia : Azione di contropiede partita da un ottimo intervento difensivo di Hummels, ripartenza guidata da Bellingham che se… -