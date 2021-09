Green pass e canna libera: ci vogliono rinchiusi e storditi (Di martedì 21 settembre 2021) A questo punto il giornalista coscienzioso non si interroga più sul se ma sul quando o meglio sull’usque tandem. Il Green pass, quest’arma di ricatto palese, è allargato come si temeva a qualsiasi attività umana e siccome il Green pass è funzione del vaccino, allora si capisce bene la prospettiva di una storia infinita. Marciamo verso l’80% di copertura ma già dicono che non basterà il 90 e forse neppure il 100%, obiettivo peraltro irraggiungibile. Smaltite, chi meglio chi con molti danni, la prima e la seconda dose, ora spingono sulla terza ma già si parla della quarta, la quinta e c’è chi ipotizza somministrazioni cicliche, vita natural durante. Il lasciapassare per controllarci Stando così le cose, il Green pass che impone il vaccino non finirà mai, diventerà sempre ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 settembre 2021) A questo punto il giornalista coscienzioso non si interroga più sul se ma sul quando o meglio sull’usque tandem. Il, quest’arma di ricatto palese, è allargato come si temeva a qualsiasi attività umana e siccome ilè funzione del vaccino, allora si capisce bene la prospettiva di una storia infinita. Marciamo verso l’80% di copertura ma già dicono che non basterà il 90 e forse neppure il 100%, obiettivo peraltro irraggiungibile. Smaltite, chi meglio chi con molti danni, la prima e la seconda dose, ora spingono sulla terza ma già si parla della quarta, la quinta e c’è chi ipotizza somministrazioni cicliche, vita natural durante. Il lasciaare per controllarci Stando così le cose, ilche impone il vaccino non finirà mai, diventerà sempre ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - isj135 : RT @rej_panta: Tamponi validi 72 ore e green pass 12 mesi, #Crisanti boccia le scelte del governo: nessuna base scientifica - e_cavagna : Green pass da pazzi: scaricano pure i controlli sulle famiglie -