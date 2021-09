Governo: Prodi, ‘Draghi mette Italia in posizione privilegiatissima’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set (Adnkronos) – In Europa Draghi mette l’Italia in una posizione “privilegiatissima. E’ ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le elezioni, rimane l’Italia che è un punto fermo”. Lo ha detto Romano Prodi a Il mix delle cinque, su RadioUno Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set (Adnkronos) – In Europa Draghil’in una“privilegiatissima. E’ ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le elezioni, rimane l’che è un punto fermo”. Lo ha detto Romanoa Il mix delle cinque, su RadioUno Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ue: Prodi, ‘con l’unanimità non si governa nemmeno un condominio’ Roma, 21 set (Adnkronos) – “L’unanimità non si deve mantenere neanche in due. Non si governa nulla con il voto unanime necessario, neanche un condominio, non si puliscono più i vetri e crollano le sca ...

