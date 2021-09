Fiorentina, Vlahovic: “Restare una scelta di cuore” (Di martedì 21 settembre 2021) “Io sono sempre sincero. Noi ragazzi venuti dal Balcani facciamo le cose più con il cuore che con il cervello. Sentivo che dovevo Restare, è una scelta che ho fatto parlando anche con la mia famiglia e i miei amici. Qui posso crescere ancora e fare un passo in avanti, tanti goal e assist e vincere molte partite. Il resto come viene viene”. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic che giura amore alla Fiorentina dopo un’estate che ha visto il suo nome accostato ai principali club europei. L’attaccante è convinto della sua scelta e lo ribadisce in un’intervista a Dazn: “I rischi possono essere tanti, ma una vita senza un minimo di rischio non vale la pena viverla. Ci sono tanti esempi di giocatori che hanno rischiato – ha detto – Mi viene in mente Totti con il suo cucchiaio contro ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) “Io sono sempre sincero. Noi ragazzi venuti dal Balcani facciamo le cose più con ilche con il cervello. Sentivo che dovevo, è unache ho fatto parlando anche con la mia famiglia e i miei amici. Qui posso crescere ancora e fare un passo in avanti, tanti goal e assist e vincere molte partite. Il resto come viene viene”. Queste le dichiarazioni di Dusanche giura amore alladopo un’estate che ha visto il suo nome accostato ai principali club europei. L’attaccante è convinto della suae lo ribadisce in un’intervista a Dazn: “I rischi possono essere tanti, ma una vita senza un minimo di rischio non vale la pena viverla. Ci sono tanti esempi di giocatori che hanno rischiato – ha detto – Mi viene in mente Totti con il suo cucchiaio contro ...

