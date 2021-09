Colantuono: “Il Milan è la squadra più in forma del campionato” (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'allenatore Stefano Colantuono ha parlato del momento della Juventus, specificando come il Milan sia la squadra più in forma della Serie A Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'allenatore Stefanoha parlato del momento della Juventus, specificando come ilsia lapiù indella Serie A

