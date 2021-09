Bologna, Mihajlovic: «Dispiace per i ragazzi. Il rigore non c’era» (Di martedì 21 settembre 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato col Genoa Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato col Genoa. Le sue dichiarazioni. «Bonifazi ha subito lui fallo, anzi due ed erano netti. Nel cadere si è appoggiato sull’avversario, niente di più. Il rigore non ci sta, bisogna valutare bene gli episodi. Mi Dispiace per i ragazzi che hanno fatto di tutto per vincere. Loro sono un’ottima squadra ma non ci hanno creato grossi pericoli. Nel primo tempo eravamo un po’ tesi, ma poi nel secondo ci siamo ripresi. Dispiace, non c’è altro da dire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Sinisa, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato col Genoa Sinisa, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato col Genoa. Le sue dichiarazioni. «Bonifazi ha subito lui fallo, anzi due ed erano netti. Nel cadere si è appoggiato sull’avversario, niente di più. Ilnon ci sta, bisogna valutare bene gli episodi. Miper iche hanno fatto di tutto per vincere. Loro sono un’ottima squadra ma non ci hanno creato grossi pericoli. Nel primo tempo eravamo un po’ tesi, ma poi nel secondo ci siamo ripresi., non c’è altro da dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

