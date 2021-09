Ballando Con Le Stelle 2021 | il cast completo scelto da Milly Carlucci

(Di martedì 21 settembre 2021) Sabato 16 ottobre inizierà la sedicesima edizione diCon Le, il celebre talent show condotto dasu Rai 1. Qualche ora fa è stato ufficializzato l’intero, rivelato da DiPiù e riportato da biccy.it. I concorrenti si esibiranno ogni sabato sera davanti ai temuti giudici, mentre la conduttrice dovrà metter su uno spettacolo in grado di competere con la concorrenza, che sarà rappresentata da Tu Sì Que Vales su Canale 5. Andiamo quindi a vedere i volti che troveremo in questa edizione: Al BanoAndrea IannoneArisaSabrina SalernoFederico Fashion StyleFabio GalanteMemo RemigiMorganMiettaValeria FabriziValerio Rossi AlbertiniAlvise RigoBianca Gascoigne Per quanto riguarda la giuria, questa sarà composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan ...

Milly Carlucci avrebbe chiuso definitivamente il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, lo show di Rai1 in partenza da sabato 16 ottobre.