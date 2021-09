Ballando con le stelle 2021 | finalmente l’elenco ufficiale dei concorrenti con sorpresa

(Di martedì 21 settembre 2021) Ormai ci siamo, tra poco meno di un mese, sabato 16 ottobre, parte la nuova edizione di “con le”. Il fortunato programma condotto da Milly Carlucci, che vede in gara ben tredici vip, è pronto a tenere compagnia a milioni di telespettatori. Vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi che ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda il cast di ballerini professionisti. Oltre al – polemico – addio di Raimondo Todaro, Milly dovrà fare a meno anche di due ‘pezzi da 90’. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Entrambe sono infatti in dolce attesa e dunque impossibilitate a prendere parte alla trasmissione. Al loro posto ecco il ritorno di Alessandra Tripoli e poi due vecchie conoscenze di Amici, ovvero Nicole Randelli e Vito Coppola. Risolto il problema delle assenze forzate ecco che il settimanale Di Più Tv ha ...

Advertising

DrApocalypse : Ballando con le Stelle 2021, tutti i concorrenti. Il bonazzo di stagione è il rugbista Alvise Rigo, la gallery soci… - blogtivvu : #BallandoconleStelle 2021, svelato il cast bomba: tutti i concorrenti - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: ALVISE RIGO E BIANCA GASCOIGNE IN PISTA. LE FOTO SUPER HOT - StraNotizie : Ballando con le Stelle: svelato il cast completo - EdoardoBuffoni : RT @RadioCapital_fm: Ascolta l’intervista di @marycacciola ed @EdoardoBuffoni a @CarolynSmith51, presidente di giuria nel talent show “Ball… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

...Iannone Fabio Galante Mietta Valeria Fabrizi Sabrina Salerno Valerio Rossi Albertini Alvise Rigo Federico Fashion Style Bianca Gascoigne Eccoli qui i presunti concorrenti ufficiale dile ...Simone Di Pasquale fa delle anticipazioni sule stelle: 'Cast tra i più variegati e promettenti' La sedicesima edizione dile stelle prenderà il via a partire da sabato 16 ottobre ed in queste settimane sono trapelate ...Ballando con le Stelle 2021, svelato il cast bomba: tutti i concorrenti della nuova edizione e le informazioni su giuria e professionisti.Arisa sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle e per annunciarlo ha pensato bene di sfoggiare un look inedito ...