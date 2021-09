Asl Roma 6, il punto sui contagi: Pomezia col numero più alto di attualmente positivi, i dati Comune per Comune (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 173 i cittadini positivi al Coronavirus nel Comune di Pomezia che è, ad oggi, la zona con più attualmente positivi della Asl Roma 6. Il numero è comunque in calo dato che, ad inizio mese, il numero dei casi aveva toccato quota 242. Ad Ardea invece i contagi sono a quota 105. In tutto gli attualmente positivi nel distretto 6 della Asl al 19 settembre erano 918 con un decremento di 55 unità rispetto alla settimana precedente. contagi nella ASL Roma 6: la situazione ai Castelli Tra i Comuni dei Castelli Romani Marino è quello col numero più alto di attualmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 173 i cittadinial Coronavirus neldiche è, ad oggi, la zona con piùdella Asl6. Ilè comunque in calo dato che, ad inizio mese, ildei casi aveva toccato quota 242. Ad Ardea invece isono a quota 105. In tutto glinel distretto 6 della Asl al 19 settembre erano 918 con un decremento di 55 unità rispetto alla settimana precedente.nella ASL6: la situazione ai Castelli Tra i Comuni dei Castellini Marino è quello colpiùdi...

