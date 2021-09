Arriva il Sassuolo, l’Atalanta cerca gioco e continuità ancora con i gol di Zapata (Di martedì 21 settembre 2021) Prosegue il tour de force dell’Atalanta con il turno infrasettimanale in programma martedì 21 settembre alle 20.45. A inaugurare la quinta giornata del campionato di Serie A ci penseranno Bologna e Genoa alle 18.30 ma subito dopo sarà la volta dei nerazzurri. La truppa di Gasperini sfiderà il Sassuolo con l’obiettivo di trovare continuità di risultati. La vittoria di misura conquistata lo scorso weekend sul campo della Salernitana è stata molto importante per continuare a lavorare con serenità. Ora sulla strada della Dea c’è l’esame neroverde che dovrà essere superato con un voto più alto della sufficienza. Tra gli aspetti da migliorare in queste prime uscite c’è la fase offensiva, apparsa troppo sterile. Il bottino di quattro reti realizzate in altrettante gare non può soddisfare una tifoseria e uno staff abituati a ben altri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Prosegue il tour de force delcon il turno infrasettimanale in programma martedì 21 settembre alle 20.45. A inaugurare la quinta giornata del campionato di Serie A ci penseranno Bologna e Genoa alle 18.30 ma subito dopo sarà la volta dei nerazzurri. La truppa di Gasperini sfiderà ilcon l’obiettivo di trovaredi risultati. La vittoria di misura conquistata lo scorso weekend sul campo della Salernitana è stata molto importante per continuare a lavorare con serenità. Ora sulla strada della Dea c’è l’esame neroverde che dovrà essere superato con un voto più alto della sufficienza. Tra gli aspetti da migliorare in queste prime uscite c’è la fase offensiva, apparsa troppo sterile. Il bottino di quattro reti realizzate in altrettante gare non può soddisfare una tifoseria e uno staff abituati a ben altri ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #SalernitanaAtalanta ?? - corrierebergamo : Arriva il Sassuolo, l’Atalanta in cerca dei gol (quasi) scomparsi - SasolAle : Ahi ahi ahi #dionisi !!! Se non di da una regolata non arriva al panettone !!! #forzasasol #sassuolo ?????? - Fiammy71 : Soppi, mi arriva da Sassuolo, mi sistemerà le chitarre #isolitiignoti - DanieleGianca : @JimmyOfficiaI @VecchieManier3 So stati ammazzati dal Torino, non gli davano respiro. Per me il Sassuolo gli arriva sotto. -