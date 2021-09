Udinese-Napoli, i tifosi friulani intonano cori di discriminazione territoriale contro i partenopei (Di lunedì 20 settembre 2021) Un gruppo sparuto di tifosi dell’Udinese si è fatto notare a inizio secondo tempo per aver intonato dei cori beceri di discriminazione territoriale (per oggetto, tra le altre cose, il Vesuvio e una sua possibile eruzione) nei confronti dei tifosi del Napoli, come purtroppo sentito nel corso degli anni su altri campi. Anche alla Dacia Arena, dunque, ascoltati questi tipi di cori e potrebbero arrivare sanzione da parte del giudice sportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Un gruppo sparuto didell’si è fatto notare a inizio secondo tempo per aver intonato deibeceri di(per oggetto, tra le altre cose, il Vesuvio e una sua possibile eruzione) nei confronti deidel, come purtroppo sentito nel corso degli anni su altri campi. Anche alla Dacia Arena, dunque, ascoltati questi tipi die potrebbero arrivare sanzione da parte del giudice sportivo. SportFace.

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Udinese 0-1* Napoli *(Insigne 25’) #SSFootball - Vik_Sc : @meandmilli L'ultima è ' il Napoli deve fare attenzione per le prossime partite perché le avversarie staranno studi… - CyberPlant_ : Stiamo vedendo un'Udinese da Serie B ed un Napoli da corsa scudetto. Comunque, spero che l'Udinese in B ci vada per… -