Tianzhou-3 alla stazione spaziale cinese

NewsSpazio : Tianzhou-3, modulo cargo di rifornimento alla stazione spaziale cinese - VSaknussem : RT @AstrospaceI: La capsula cargo Tianzhou-3 è attraccata correttamente alla Stazione Cinese, dopo solamente 6 ore e mezza di volo. Questa… - giaroun : RT @AstrospaceI: La capsula cargo Tianzhou-3 è attraccata correttamente alla Stazione Cinese, dopo solamente 6 ore e mezza di volo. Questa… - AstrospaceI : La capsula cargo Tianzhou-3 è attraccata correttamente alla Stazione Cinese, dopo solamente 6 ore e mezza di volo.… -

Questa succede alla precedente Tianzhou-2 che era invece stata lanciata a fine Maggio 2021 per i rifornimenti necessari alla missione Shenzhou-12. Nella giornata di Venerdì sono rientrati a ...Pechino, 20 set 15:32 - La Cina ha lanciato in orbita l'astronave cargo Tianzhou-3, che rifornirà la stazione spaziale Tiangong con attrezzature necessarie all'equipaggio...La navetta cargo cinese Tianzhou 3 è attraccata regolarmente sulla stazione spaziale Tiangong, a bordo più di 5 tonnellate di materiali e rifornimenti per quella che sarà la più lunga permanenza di astronauti.