Supernatural è la miglior serie di The CW | secondo i fan

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 settembre 2021)è latv preferita dagli spettatori del network The CW,un recente sondaggio di TV Line.si dimostra ancora una volta lapiù amata. Il longevo show con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki è risultato il vincitore del sondaggio indetto da TV Line per decretare latv di The CW, network americano di proprietà di WarnerMedia. Per celebrare il quindicesimo anniversario di The CW, qualche settimana fa il sito TV Line ha dato il via a un torneo per incoronare laoriginale di casa Warner andate in onda sul canale, con pesi massimi come Smallville, Arrow, One Tree Hill e The Vampire Diaries. E proprio Smallville e Arrow sono …