“Sono molto felice”: Jessica Alves festeggia il cambio di nome all’anagrafe. In un modo molto peculiare (Di lunedì 20 settembre 2021) Jessica Alves è davvero felice del suo coming out come donna transgender, ma lo è ancora di più del suo cambio nome. Per questo l’influencer, diventata nota in Italia grazie alla sua partecipazione a numerosi programmi Mediaset (dapprima come Ken umano, poi come Barbie) ha deciso di festeggiare l’avvenuto cambiamento all’anagrafe da par suo, sottoponendosi ad ulteriori interventi di bellezza (sebbene non chirurgici). Alcuni interventi per festeggiare Jessica Alves ha mostrato sulle sue pagine social (dov’è seguitissima) il risultato di numerosi interventi di bellezza ai quali si è sottoposta per festeggiare dopo aver ricevuto la conferma del cambio ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 settembre 2021)è davverodel suo coming out come donna transgender, ma lo è ancora di più del suo. Per questo l’influencer, diventata nota in Italia grazie alla sua partecipazione a numerosi programmi Mediaset (dapprima come Ken umano, poi come Barbie) ha deciso dire l’avvenuto cambiamentoda par suo, sottoponendosi ad ulteriori interventi di bellezza (sebbene non chirurgici). Alcuni interventi perreha mostrato sulle sue pagine social (dov’è seguitissima) il risultato di numerosi interventi di bellezza ai quali si è sottoposta perre dopo aver ricevuto la conferma del...

Ultime Notizie dalla rete : Sono molto Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022 Ringrazio molto e saluto i ragazzi che sono saliti sul palco, quelli delle scuole militari e quelli della scuola che hanno cantato l'Inno nazionale. E ringrazio l'orchestra e il Direttore che ci ...

Gravina incontra la Lega Nazionale Dilettanti: 'Offrire soluzione alla crisi' ... molto vicina al calcio di base per offrire soluzioni alla crisi generata dalla pandemia ". Risposte concrete, prima tra le quali l 'adozione del decreto con cui sono state stabilite le modalità di ...

Vaccini: Figliuolo, risultati Sardegna sono molto buoni Agenzia ANSA Meloni “Green Pass italiano è un caso unico al mondo” NAPOLI (ITALPRESS). “Il Green Pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta soprattutto un caso unico mondiale”. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa orga ...

Matthaus: "Addio CR7? Mi piace questo cambio, è tornato nel miglior campionato del mondo" Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter e della Nazionale tedesca, ha parlato a margine del premio "Giacinto Facchetti". Ecco le parole riprese da TMW: Un ricordo di ...

