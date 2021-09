"Non riesco a respirare". Giulia Salemi in trappola nella sauna: il terrore dietro questa scena (Di lunedì 20 settembre 2021) E lo scherzo in diretta continua su Canale5. nella nuova edizione di Scherzi a Parte, condotta da Enrico Papi, non mancano i colpi di scena. Dopo Orietta Berti, che la scorsa settimana è rimasta intrappolata in auto, arriva lo scherzo a Giulia Salemi. Complice, ovviamente il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La Salemi si ritrova in una cascina di Milano e pensa di dover svolgere un servizio fotografico per sponsorizzare una sauna, ma la scatola di legno nella quale posa si blocca. E non riesce più ad uscire. "Mi viene da piangere - dice in diretta l'ex concorrente del Grande Fratello Vip -. Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona". Lo scherzo va avanti per un bel po' con la complicità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) E lo scherzo in diretta continua su Canale5.nuova edizione di Scherzi a Parte, condotta da Enrico Papi, non mancano i colpi di. Dopo Orietta Berti, che la scorsa settimana è rimasta inta in auto, arriva lo scherzo a. Complice, ovviamente il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Lasi ritrova in una cascina di Milano e pensa di dover svolgere un servizio fotografico per sponsorizzare una, ma la scatola di legnoquale posa si blocca. E non riesce più ad uscire. "Mi viene da piangere - dice in diretta l'ex concorrente del Grande Fratello Vip -. Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona". Lo scherzo va avanti per un bel po' con la complicità di ...

Advertising

Davide : Non riesco a smettere di ridere, help - rubio_chef : Anche gli ultimi due eroi fuggiti dalla prigione illegale dello stato illegale israeliano sono stati presi. Come? A… - andreadelogu : Non riesco a vedere #dagrande ma lo recupero stanotte su raiplay. Dai vostri tweet sembra una figata. Daje @alecattelan ?????? - MilellaMarco : @a_meluzzi Intendo il 35% con doppia dose perché qua sul posto di lavoro la narrazione contraria continua E in qual… - Trislts : RT @mandyislnfIames: Continuo ad ammirare le foto che sono uscite questa notte e non riesco a non sentire il cuore riempirsi di gioia. A me… -

Ultime Notizie dalla rete : Non riesco BORSA ITALIANA OGGI/ Eni a - 5%, Snam a - 0,2% (20 settembre 2021) PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30 La Borsa italiana cede il 2,3% e sul listino principale non troviamo titoli in rialzo. Riesco a contenere le perdite entro il punto percentuale solamente Amplifon ( - 0,2%), Banca Mediolanum ( - 0,9%), Diasorin ( - 0,6%), Inwit ( - 1%), Italgas ( - 0,3%), ...

Sfigati, ricchi e impostori: intervista ad Alessandro Piperno E tuttavia anche stavolta non riesco a darle torto. Dal mio comodo nido borghese ho un occhio particolarmente indulgente, quasi partecipe, nei confronti dei fannulloni, dei falliti, degli indebitati ...

"Non riesco a immaginare un mondiale senza Vale" QUOTIDIANO NAZIONALE Volley, Fabio Balaso: “Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo ma siamo riusciti a vincere” Uno degli artefici del successo europeo della Nazionale italiana di volley è certamente il libero Fabio Balaso, il quale ha parlato al sito federale subito dopo la vittoria di ieri sera in finale sull ...

Serie B, Parma-Cremonese 1-2: Fagioli e Vido trascinano la squadra di Pecchia Il Parma di Enzo Maresca, che gioca in maniera disastrosa nel primo tempo e più o meno decentemente nei secondi quarantacinque minuti, perde in maniera meritata contro la Cremonese allenata da Fabio P ...

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30 La Borsa italiana cede il 2,3% e sul listino principaletroviamo titoli in rialzo.a contenere le perdite entro il punto percentuale solamente Amplifon ( - 0,2%), Banca Mediolanum ( - 0,9%), Diasorin ( - 0,6%), Inwit ( - 1%), Italgas ( - 0,3%), ...E tuttavia anche stavoltaa darle torto. Dal mio comodo nido borghese ho un occhio particolarmente indulgente, quasi partecipe, nei confronti dei fannulloni, dei falliti, degli indebitati ...Uno degli artefici del successo europeo della Nazionale italiana di volley è certamente il libero Fabio Balaso, il quale ha parlato al sito federale subito dopo la vittoria di ieri sera in finale sull ...Il Parma di Enzo Maresca, che gioca in maniera disastrosa nel primo tempo e più o meno decentemente nei secondi quarantacinque minuti, perde in maniera meritata contro la Cremonese allenata da Fabio P ...