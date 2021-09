Napoli, Spalletti: “Milan attrezzatissimo, propone un grande calcio” (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-Napoli, partita valida per la 4^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 settembre 2021) Lucianoha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-, partita valida per la 4^ giornata di Serie A

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - claudioruss : Luciano #Spalletti diventa il quarto allenatore della storia a essere in testa da solo alla #SerieA con tre squadre… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Spalletti in conferenza: “L’importante non è il primo posto, ma il calcio che la squadra riesce a esprime… - NunzioMarrazzo : Udinese-Napoli 0-4. Insigne, Spalletti e Rrahmani commentano la vittoria in Friuli ?? #Calcio, #Insigne, #Napoli,… -