Frosinone | detenuto spara in carcere Il capo del Dap | “Pistola recapitata con drone”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Unhato ieri colpi dineldi. “Il fatto è gravissimo” ha detto ildel Dap Bernardo Petralia all’uscita del penitenziario, dove si è recato personalmente come richiesto dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. “Tutto quello che si può fare, come impiego di personale e di risorse, come Dap faremo e faremo fin da domani lavorando anche sull’accertamento di ciò che è accaduto in perfetto accordo e sinergia con l’autorità giudiziaria – ha continuato – Credo che il problema, dal punto di vista dei riscontri, sia ormai ragionevolmente chiaro: si è trattato di unche ha recapitato questadella quale si è impossessato il”. “Il problema si sposta sotto il profilo degli ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Episodio grave e incredibile nel carcere di Frosinone: un detenuto ha sparato colpi di pistola e… - Agenzia_Ansa : Detenuto spara nel carcere di Frosinone, atteso il capo del Dap #ANSA - Destradipopolo : SPARATORIA NEL #carcere DI #Frosinone, LA PISTOLA PER IL DETENUTO E’ ARRIVATA CON UN DRONE, MA NESSUNO HA VISTO NUL… - CarolaTsunami : RT @Tg3web: Aveva ricevuto la pistola in cella da un drone, attraverso la finestra, il detenuto che ha aperto il fuoco nel carcere di Frosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone detenuto

... "Mentre attendiamo invano da mesi che la ministra Cartabia batta un colpo, nella casa circondariale dii colpi arrivano, ma dalla pistola in possesso di unverosimilmente ...Pescara, 20 sett. 2021 - È un fatto di inaudita gravità, quanto accaduto nella serata di ieri, presso la Casa Circondariale di. Un, in possesso di arma da fuoco, si è reso responsabile di un episodio del tutto aberrante, all'interno di una sezione detentiva. Non volendo entrare nel merito della vicenda, ..."Occorre più sicurezza nelle carceri, la politica deve fare di più". Cronaca - Interviene Massimo Costantino (Fns Cisl Lazio) ...Se ti procuri una pistola in carcere è per prendere in ostaggio una guardia ed evadere con un complice che ti aspetta fuori. 1. 5. Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya S ...