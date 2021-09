Emmy Awards | vincitori e migliori look sul red carpet

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 settembre 2021) Life&People.it Commentiamo idegli2021 e idi quello che è senza ombra di dubbio uno degli eventi televisivi più importanti al mondo. Anche quest’anno oltreoceano si è svolta la manifestazione che, come da tradizione, celebra il meglio dei prodotti televisivi in circolazione. Una serata ricca di ospiti e sorprese che, negli ultimi anni, è stata rivoluzionata alla luce del dilagare delle piattaforme di streaming. Non è in effetti un caso se, come c’era da aspettarsi, a farla da padrone sia stata soprattutto Netflix. Tra idegli2021 troviamo The Crown La serie è riuscita ad ottenere ben 11 premi, la miglior attrice protagonista della serie drammatica è Olivia Colman. Un vero e proprio trionfo per lo show di Netflix, che tornerà il ...