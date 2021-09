Ct Croazia: «Mai chiuso le porte a nessuno. Rebic? Non è un argomento» (Di lunedì 20 settembre 2021) Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha commentato l’esclusione dai convocati di Ante Rebic Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha commentato l’esclusione dai convocati di Ante Rebic. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Non ho mai chiuso la porta a nessuno, il campo è l’unico metro di misura. Rebic non è un argomento in questo momento. Sono felice soprattutto del ritorno di Modric, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Zlatko Dalic, commissario tecnico della, ha commentato l’esclusione dai convocati di AnteZlatko Dalic, commissario tecnico della, ha commentato l’esclusione dai convocati di Ante. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Non ho maila porta a, il campo è l’unico metro di misura.non è unin questo momento. Sono felice soprattutto del ritorno di Modric, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

