Cosa si prova a trovare i pastelli con il colore della propria pelle (Di lunedì 20 settembre 2021) L'inclusività passa anche dalle matite In un video da quasi un milione di like che circola su Instagram una bambina nera al supermercato appoggia la mano su un cartellone con tutte le sfumature della pelle ed esulta perché, finalmente, tra le matite colorate della confezione c'è anche quella adatta a disegnarsi. Troppo fucsia, troppo chiaro, …

