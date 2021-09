Clima: Draghi, 'risorse pubbliche per transizione non bastano, impulso a privato' (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Fra qualche giorno, diverse centinaia di giovani si riuniranno a Milano e contribuiranno alla discussione in merito alle priorità dell'azione Climatica. Questo evento – chiamato Youth4Climate – si terrà in contemporanea con la Pre-COP che aprirà la strada al vertice di Glasgow. Perciò, finanziare la transizione è cruciale e dobbiamo rispettare la promessa di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le sole risorse pubbliche non possono sopportare l'intero costo della transizione. Mobilitare il settore privato è ugualmente cruciale". Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento Climate Moment in corso a New York. "Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Fra qualche giorno, diverse centinaia di giovani si riuniranno a Milano e contribuiranno alla discussione in merito alle priorità dell'azionetica. Questo evento – chiamato Youth4te – si terrà in contemporanea con la Pre-COP che aprirà la strada al vertice di Glasgow. Perciò, finanziare laè cruciale e dobbiamo rispettare la promessa di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le solenon possono sopportare l'intero costo della. Mobilitare il settoreè ugualmente cruciale". Lo ha sottolineato il premier Mario, intervenendo all'eventote Moment in corso a New York. "Le ...

giuliainnocenzi : Draghi ha detto che sul clima “serve una transizione radicale per evitare la catastrofe”. Potrebbe prendere spunto… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Draghi sul clima: 'Non abbiamo rispettato gli impegni dell'accordo di Parigi. Dobbiamo essere onesti,… - repubblica : Draghi sul clima: 'Non stiamo rispettando le promesse, rischiamo conseguenze catastrofiche da riscaldamento' - TV7Benevento : Clima: Draghi, 'risorse pubbliche per transizione non bastano, impulso a privato'... - TV7Benevento : Clima: Draghi, 'Ue ruolo guida ma responsabile solo 8% emissioni globale' (2)... -