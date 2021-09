Cecchinato-Kohlschreiber in tv | data | orario | canale e diretta steaming Atp Metz 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) Marcosfida Philipal primo turno dell’Atp 250 di. Match alla portata per l’azzurro, chiamato a riscattarsi dopo qualche sconfitta di troppo e desideroso di farlo dal torneo di scena in terra francese. Il suo avversario è stato sconfitto all’ultimo turno di qualificazione, salvo essere ripescato come lucky loser. 1-1 i precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata di martedì 21 settembre, come secondo match sul Court 1 dalle ore 11:00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e mediante la piattaforma SuperTennix. Inoltre, anche Sky detiene i diritti del torneo e trasmetterà i match su Sky Sport Uno ...