"Via le mutande". GF Vip 6 nel caos, Amedeo Goria nudo nel letto con Ainett Stephens: è bufera (Di domenica 19 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, con Amedeo Goria le sorprese sono dietro l'angolo, anzi sotto lenzuola. Il giornalista è sicuramente il concorrente che attira l'attenzione delle telecamere. E il pubblico italiano non può che attendersi di tutto da un carattere come il suo. Lo ha fatto davvero, e i compagni di avventura sono rimasti senza parole. Eppure l'atteggiamento di Amedeo Goria riesce a dividere in due l'opinione pubblica. Infatti dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, proprio su Twitter sono in molti a criticare i modi di fare del giornalista con la splendida concorrente in gara Ainett

valledelsasso : Avete tempo fino a stasera per partecipare alla #venditadiretta inizio autunno, il 24/25 settembre (… - IndianoOceano : Gf Vip, via le mutande nella notte: raffica di insulti contro Amedeo Goria - - infoitcultura : Gf Vip, via le mutande nella notte: raffica di insulti contro Amedeo Goria - zazoomblog : Gf Vip via le mutande nella notte: raffica di insulti su Goria - #mutande #nella #notte: #raffica - slexiesagb : PERCHÈ È SENZA MUTANDE PERCHÉ NON L’HANNO ANCORA MANDATO VIA -