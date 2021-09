Udinese-Napoli, le ultime di formazione: in dubbio Zielinski, torna Mario Rui, Gotti non cambia nessuno (Di domenica 19 settembre 2021) Si avvicina la conclusione della quarta giornata di Serie A, che si chiuderà con il monday night della Dacia Arena di Udine che vedrà confrontarsi i padroni di casa dell'Udinese e il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono a punteggio pieno in campionato e vengono da un'ottimo pareggio in rimonta per 2-2 in Europa League, arrivato contro il Leicester City. Rispetto alla formazione scesa in campo in Europa, il neo-allenatore azzurro opera tre cambi. Ritorna a disposizione Mario Rui che riprenderà il suo posto a sinistra in difesa, lasciando tornare Di Lorenzo a destra. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 settembre 2021) Si avvicina la conclusione della quarta giornata di Serie A, che si chiuderà con il monday night della Dacia Arena di Udine che vedrà confrontarsi i padroni di casa dell'e ildi Luciano Spalletti. Gli azzurri sono a punteggio pieno in campionato e vengono da un'ottimo pareggio in rimonta per 2-2 in Europa League, arrivato contro il Leicester City. Rispetto allascesa in campo in Europa, il neo-allenatore azzurro opera tre cambi. Ria disposizioneRui che riprenderà il suo posto a sinistra in difesa, lasciandore Di Lorenzo a destra. ...

