Tommaso Eletti vuole lasciare il GF Vip | “Non mi sento a mio agio qua dentro” VIDEO

Leggi su cityroma

(Di domenica 19 settembre 2021)in nomination In occasione del secondo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 in onda venerdì sera su Canale 5, in nomination ci sono finitie Francesca Cipriani. Ovviamente si tratta di un televoto non eliminatorio, ma che decreterà il primo nominato del prossimo lunedì. Nonostante la nomination, il 21enne romano non L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.