The Batman | il compositore Michael Giacchino svela una clip della colonna sonora

In occasione del Batman Day, il compositore di The Batman Michael Giacchino ha mostrato ai suoi fan una clip in cui l'orchestra suona parte della colonna sonora del film con Robert Pattinson. Il Batman Day è stato una validissima anteprima del DC FanDome che si terrà il prossimo 16 ottobre. Nel corso della giornata dedicata a Batman, il compositore Michael Giacchino ha mostrato su Twitter una clip incentrata sull'orchestra

