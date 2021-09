Salernitana-Atalanta 0-1 finale Numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di domenica 19 settembre 2021) L’ha battuto in trasferta la1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A. All’Arechi decisiva la rete di Zapata al 75?. Duvan Zapata ha realizzato il primo storico gol in Serie A in una sfida tra(due 0-0 nei primi due confronti). L’ha iniziato il campionato vincendo le prime due trasferte per la terza stagione consecutiva, dopo esserci riuscita solamente una volta in precedenza nella propria storia (2000/01). Duvan Zapata ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (cinque – due ...