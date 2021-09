Roma | Mourinho | «Con il Verona sarà una partita doppiamente difficile»

(Di domenica 19 settembre 2021) “Il? Ladi domani ha una difficoltà in più, oltre alla qualità della squadra avversaria c’è il fatto ce c’è un nuovo allenatore su cui non abbiamo referenze per il tipo di gioco che proporrà”. Lo ha detto Jose, allenatore della, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ilin campionato. “Loro sono molto bravi, è una squadra cha ha zero punti ma poteva perfettamente fare punti contro Inter e Bologna. Credo sia una squadra che finirà tranquillamente in classifica”, ha aggiunto. Sulla possibilità di una difesa a tre, viste le assenze in quel reparto, ...

Commenta per primo C'è un solo vero ballottaggio peri n vista della sfida delle 18 tra Verona e. A giocarselo sono Mkhitaryan ed El Shaarawy con il Faraone favorito viste le condizioni non perfette dell'armeno.Josealle prese con qualche problemino di formazione contro il Verona: le possibili scelte e alternative© Getty ImagesLacerca la settima vittoria su altrettante partite in questo inizio di stagione. L'entusiasmo è ancora alle stelle, lo si è visto nella risposta dei tifosi alla trasferta ...La partita Hellas Verona - Roma del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie A ...Continua a tenere banco il problema fasce in casa Roma, la coperta nel ruolo di terzino è decisamente corta per Mourinho ...