Morto Jimmy Greaves | il bomber inglese aveva 81 anni

Si è spento all'età di 81 anni Jimmy Greaves. Il più grande bomber inglese di sempre ha giocato per Tottenham, Chelsea e Milan. Il calciatore ai tempi del Milan (via Wikipedia)É Morto ad 81 anni il più grande bomber inglese di tutti i tempi, Jimmy Greaves. Nel corso della sua carriera, il calciatore ha vestito i colori di Tottenham e Chelsea, che oggi si affronteranno per la quinta giornata di Premier League. Inoltre da calciatore Greaves vince la Coppa del Mondo del 1966.

