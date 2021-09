Mino Raiola incendia Juve-Milan: De Ligt e Romagnoli, le due minacciose bombe dell'agente (Di domenica 19 settembre 2021) Se osservando la classifica, dove il Milan è a punteggio pieno a 9 punti e la Juventus arranca a quota 1, si potrebbe pensare ad una sfida senza storia tra bianconeri e rossoneri all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn), il pronostico può addirittura ribaltarsi ragionando sulle condizioni psicofisiche con cui le due squadre si presentano alla partita. Da una parte la Juventus galvanizzata dal successo 3-0 in Champions League in casa del Malmö e pronta ad affrontare il match ritrovando tutti i suoi big (l'ultimo recuperato è Chiesa, che potrebbe però partire dalla panchina); dall'altra un Milan stanco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Se osservando la classifica, dove ilè a punteggio pieno a 9 punti e lantus arranca a quota 1, si potrebbe pensare ad una sfida senza storia tra bianconeri e rossoneri all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn), il pronostico può addirittura ribaltarsi ragionando sulle condizioni psicofisiche con cui le due squadre si presentano alla partita. Da una parte lantus galvanizzata dal successo 3-0 in Champions League in casa del Malmö e pronta ad affrontare il match ritrovando tutti i suoi big (l'ultimo recuperato è Chiesa, che potrebbe però partire dalla panchina); dall'altra unstanco ...

