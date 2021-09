«L’orditoio manomesso per produrre di più» La perizia sul caso Luana D’Orazio | così è morta in 7 secondi

Leggi su open.online

(Di domenica 19 settembre 2021) Emergono nuovi particolari per chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte di, la giovane 22ennelo scorso 3 maggio mentre lavorava a un orditoio in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Secondo quanto raccolto dall’ingegner Carlo Gino, incaricato dalla Procura di esaminare il macchinario, l’apparecchio sarebbe stato montato in modo non conforme alla sicurezza sul lavoro,da velocizzare i tempi di produzioni. L’analisi del perito confermerebbe le ipotesi degli inquirenti sulla manomissione delsul quale la giovane lavorava ignara dei rischi che ...