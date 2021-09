Hernandez non lo tiene, Maignan superato in uscita: il gol lampo di Morata (Di domenica 19 settembre 2021) Nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, all'intervallo la Juventus conduce per 1 - 0 sul Milan. Decide il gol di Morata al 5'. Guarda le foto più belle della rete Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, all'intervallo la Juventus conduce per 1 - 0 sul Milan. Decide il gol dial 5'. Guarda le foto più belle della rete

Advertising

PM_18 : Theo Hernandez questa sera è indisponente. Non ne ha indovinata una neanche per sbaglio. #ACMilan - giovaknd : Una prestazione imbarazzante come quella di Theo Hernandez non me la ricordo - mirkopioltini74 : RT @Aleamoruso99: In ogni caso fin qui c'è partita: meglio la #Juventus, ma la sta decidendo un errore individuale. Non il primo - e neanch… - The_Big_Boh : Hernandez é utile come il 2 a briscola. Non sa fare una beata minchia. Se era buono se lo teneva il Real ?? Cosa ce… - despecialuan : RT @10emme_: theo hernandez oggi non vale dimarco -